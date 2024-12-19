Судья учел признание вины, но усомнился в искренности раскаяния военного, ведь он не раскаялся за совершенное.

В Одесской области осудили военного за самовольное оставление части .

Это стало известно по приговору Коминтерновского районного суда.

Оператор противотанковых управляемых ракет ушел из армии и прожил дома почти месяц, после чего был задержан. Суд признал его виновным в самоволке.

Мужчина был мобилизован в начале полномасштабного вторжения России и отслужил пять месяцев в рядах ВСУ. Однако оставил часть и уехал домой. Через месяц его задержали правоохранители.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину, однако сказал, что морально не готов вернуться в службу.

Судья учел признание вины, но усомнился в искренности раскаяния военного, ведь он не раскаялся за совершенное. В результате мужчину приговорили к пяти годам и трем месяцам заключения.

Также Politeka писала о том, что за самовольное оставление части во время службы не будет штрафов – нарушителям загружает уголовную ответственность.

Об этом в интервью Общественному рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало, пояснив, что согласно новым нормам за нарушение таких обязанностей военнослужащий может быть привлечен к уголовной ответственности, причем срок давности для этих дел не применяется.

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