Синоптики составили прогноз погоды в Одессе и области на 22 декабря, узнайте, каким будет этот день.
В Одессе погода 22 декабря будет облачной весь день, как сообщают синоптики, в регионе утром ожидаются сильные дожди, которые немного ослабнут к вечеру
Об этом сообщили на сайте "sinoptik".
Так, погода в Одессе и области 22 декабря весь день будет облачной.
"Облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Утром ожидается сильный дождь. После полудня он ослабеет, но будет продолжать идти до позднего вечера", - прогнозируют синоптики погоду на 22 декабря.
Ночная температура в Одессе и области 22 декабря будет колебаться от +2 до +3 °C, днем воздух прогреется всего до +3 °C.
Ветер будет северный со скоростью до 4,5 м/с.
Напомним, в Украине 21 декабря снова дожди и мокрый снег на западе, востоке и в Крыму, а в других регионах будет сухо.
Температура ночью будет от -2 до +3 °C, днем от +2 до +7 °C. 22 декабря в северных и западных областях погода будет сухой, а на остальной территории будут идти дожди и мокрый снег.
Местами возможен туман и гололедица. Температура днем будет колебаться от +2 до +7 ° C, а в Карпатах будет холоднее - до -6 ° C днем.
22 декабря в Украине понижение температуры ночью и днем до 2° тепла – 4° мороза, на юге днем будет до 1-7° тепла.
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