Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Одессе и области 22 декабря, узнайте, каких "сюрпризов" ждать в этот день.

Синоптики составили прогноз погоды в Одессе и области на 22 декабря, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе погода 22 декабря будет облачной весь день, как сообщают синоптики, в регионе утром ожидаются сильные дожди, которые немного ослабнут к вечеру

Об этом сообщили на сайте "sinoptik".

Так, погода в Одессе и области 22 декабря весь день будет облачной.

"Облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Утром ожидается сильный дождь. После полудня он ослабеет, но будет продолжать идти до позднего вечера", - прогнозируют синоптики погоду на 22 декабря.

Ночная температура в Одессе и области 22 декабря будет колебаться от +2 до +3 °C, днем воздух прогреется всего до +3 °C.

Ветер будет северный со скоростью до 4,5 м/с.

Напомним, в Украине 21 декабря снова дожди и мокрый снег на западе, востоке и в Крыму, а в других регионах будет сухо.

Температура ночью будет от -2 до +3 °C, днем ​​от +2 до +7 °C. 22 декабря в северных и западных областях погода будет сухой, а на остальной территории будут идти дожди и мокрый снег.

Местами возможен туман и гололедица. Температура днем ​​будет колебаться от +2 до +7 ° C, а в Карпатах будет холоднее - до -6 ° C днем.

22 декабря в Украине понижение температуры ночью и днем ​​до 2° тепла – 4° мороза, на юге днем ​​будет до 1-7° тепла.

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