Зимние праздники — это время для отдыха, уюта и, конечно, для новогодних фильмов.

Для тех, кто уже просмотрел все классические рождественские фильмы, мы подготовили список свежих кинематографических хитов, подарящих веселое настроение и теплоту в эти праздничные дни.

"Незабываемое Рождество" (2022)

Молодая и обрученная наследница (Линдси Лохан) попадает в аварию во время катания на лыжах и получает диагноз амнезии. Она оказывается на попечении привлекательного владельца домика (Корд Оверстрит) и его дочери. В этот праздничный период герои ждет множество комических и трогательных моментов.

"Очень плохие мамочки 2" (2017)

Героини популярной комедии сталкиваются со всеми трудностями праздничного сезона. Пока они пытаются создать идеальное Рождество для своих семей, им придется встретиться с собственными матерями, вносящими еще больше хаоса и комедийных моментов в их жизнь.

"Человек, изобревший Рождество" (2017)

Этот фильм рассказывает о Чарльзе Диккенсе, который пишет свою новеллу "Рождественская песня". Лента показывает, как зарождались персонажи и идеи, которые сделали этот праздник таким популярным по всему миру.

"Верни меня на Рождество" (2023)

Когда Рене, после тяжелого рабочего дня, загадывает желание изменить свою жизнь, она просыпается в роли генерального директора успешной компании. Рождественская магия приводит к серии невероятных событий, изменяющих ее жизнь навсегда.

"Рождественские каникулы" (1989)

Семья Грисвольдов пытается организовать идеальное Рождество, но с ними происходит несколько несчастных случаев и комедийных ситуаций. Классика рождественского кино, которая не оставит равнодушным.

"Королевское Рождество" (2014)

Простую швею Эмили Тейлор ждет неожиданная новость: ее парень - принц. Она попадает в центр королевских традиций и семейных интриг. Этот фильм покажет, что любовь может быть даже в самых неожиданных местах.

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