Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 23 декабря, узнайте, каким будет этот понедельник.

Погода 23 декабря в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся.

Погода 23 декабря в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Одессе покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе на 23 декабря.

Ночная температура в Одессе и области 23 декабря будет колебаться от +1 до +8 °C, днем воздух прогреется до +8 °C.

Ветер ночью юго-западный и днем южный до 5,4 м/с.

К слову, как сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

До конца года в стране будут доминировать процессы, приходящие с северо-запада. Это приводит к появлению атмосферных фронтов и зимних осадков.

По словам Натальи Птухи, на этой неделе не стоит ждать снежного покрова. Зато благодаря плюсовым температурам снег будет таять.

Однако уже на этой неделе фронт с северо-запада может принести снег, меняющий ландшафт, придавая ему зимний вид.

Также Птуха отметила, что в Украине идет зимний период с температурными колебаниями и периодами морозов.

Последние новости Украины:

Штраф до 85 тысяч гривен: в Украине начал действовать сезонный запрет.

Придется платить двойной штраф: украинцев предупредили, как не переплачивать за нарушение ПДД.

Украинцам напомнили, когда можно получить штраф за неправильное стекло: можно оспорить решение в суде.