Синоптики предупредили украинцев об изменении погоды в Одессе 24 декабря и рассказали, будет ли дождь в этот день.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 24 декабря, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе и области также весь день 24 декабря будет облачно с прояснениями. В Одессе погода 24 декабря будет облачно с прояснениями, утром начнутся дожди, которые не закончатся к вечеру.

Облачная погода в регионе продержится весь день.

"В Одессе облачная погода продержится весь день. Мелкий дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера", - прогнозируют синоптики погоду на 24 декабря.

Ночная температура в Одессе и области будет до 8 °C, днем воздух прогреется до +9°C.

Ветер во вторник, 24 декабря днем и ночью будет восточный и юго-восточный со скоростью до 6,9 м/с.

К слову, как сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

До конца года в стране будут доминировать процессы, приходящие с северо-запада. Это приводит к появлению атмосферных фронтов и зимних осадков.

По словам Натальи Птухи, на этой неделе не стоит ждать снежного покрова. Зато благодаря плюсовым температурам снег будет таять.

Однако уже на этой неделе фронт с северо-запада может принести снег, меняющий ландшафт, придавая ему зимний вид.

Также Птуха отметила, что в Украине идет зимний период с температурными колебаниями и периодами морозов.

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