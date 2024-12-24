Мобильные телефоны стали незаменимыми в повседневной жизни: мы используем их для общения, работы, покупок, доступа к банковским счетам и многое другое.

Однако с ростом киберпреступности и развитием слежения важно знать, как защитить свои данные на телефоне .

Хакеры могут отслеживать ваши перемещения и действия через Bluetooth, Wi-Fi или GPS. Чтобы минимизировать эти угрозы, эксперты рекомендуют несколько простых, но эффективных способов защиты. Самый надежный способ предотвратить наблюдение – это полное отключение устройства. Без сигналов, передаваемых по телефону, хакеры не могут отслеживать ваши перемещения или использовать приложения для шпионажа.

Также поможет режим самолета. Эта функция отключает все подключения, включая звонки, сообщения и Wi-Fi. Если вам нужно минимизировать слежку, но оставить телефон активным для других функций, режим самолета – идеальный вариант. Не помешает и выключить GPS, поскольку приложения используют его для отслеживания вашего местоположения.

Виртуальные частные сети (VPN) шифруют ваш интернет-трафик, что затрудняет слежку за вашей онлайн-активностью и местонахождением. Использование поисковых систем, таких как DuckDuckGo, не сохраняющих историю поиска, позволяет также избежать сбора вашей личной информации. Эксперты также рекомендуют регулярно проверять, какие разрешения имеют программы на вашем телефоне. Отключайте доступ к данным, которые не требуются для их работы. Постоянное обновление ОС также важно для устранения уязвимостей, которые могут быть использованы для слежения за вами.

Загружайте приложения только из проверенных источников, таких как официальные магазины во избежание вредоносных программ. В настройках устройства можно отключить персонализацию рекламы, чтобы компании не собирали данные о вашем поведении. Специалисты отмечают, что использование открытых Wi-Fi сетей может быть опасно, поскольку хакеры могут перехватывать ваши данные. Используйте мобильный Интернет или безопасные сети.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить смартфон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.