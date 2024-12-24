Узнайте, что принесет вам ежедневное гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 25 декабря.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 25 декабря с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет гороскоп на одной карте Таро вашему знаку зодиака 25 декабря? Читайте дальше.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Жизнь — это процесс равновесия, Овен, и в вашем представлении вы можете быть всем для всех людей, но кого вы обманываете?

Зачем туда идти, когда можно этого не делать? Ты действительно хочешь распыляться, делая слишком много сегодня? Нет. Приоритеты.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Повешенный

Быть довольным — это хорошо, за исключением случаев, когда вам приходится мириться с ситуацией, с которой вы не должны мириться.

Разница очевидна. Вам не нужно чувствовать себя комфортно с чем-то, что неправильно или даже неприемлемо.

Если вам следует повышать свой уровень, это не ваша задача — понижать свои стандарты.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Итак, вы потратили слишком много и потеряли несколько долларов, и это вас немного расстраивает.

Хотя вам, возможно, не понравится получать важный урок таким образом, вы приобретаете опыт о том, как работают деньги, и как избежать будущих финансовых ловушек. В каком-то смысле, это были деньги, потраченные с пользой.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Верховная Жрица

Отпустить боль прошлого и не позволять проблемам усугубляться — это один из способов восстановить связь со своим внутренним голосом.

Как только вы избавитесь от эмоционального беспорядка в своей жизни, вы будете поражены тем, насколько открытыми и восприимчивыми вы можете быть.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Тройка Мечей

Вы имеете дело с обманщиком, человеком, который предал ваше доверие, и теперь вы остаетесь со всеми этими чувствами гнева и не имеете возможности выплеснуть их или поплакать, не испытывая стыда.

Больно быть последним, кто узнает, и этот опыт заживет через некоторое время. Не ожидайте, что заживете за один день. Вам нужно время, чтобы осознать.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Девятка Кубков

Люди — сложные и неоднозначные существа, и когда вы встречаете человека, которого не можете понять, это может означать, что вам и не стоит этого делать.

Вы не поймете каждого человека в мире, и этот человек может не вписаться в ваше племя. По правде говоря, это нормально, если они не вписываются. Важно быть уважительным, когда вам приходится взаимодействовать друг с другом.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Двойка Жезлов

Не торопитесь. Если это важно для вас, вам не нужно торопиться. Вы можете не торопиться.

Вы можете подождать, пока все не станет именно так, как должно быть, прежде чем принимать какие-либо решения. Лучше всего иметь факты в порядке и чувствовать, что каждая деталь выстроена и встала на свои места.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Двойка Мечей

Впереди неприятности. Вы не сможете игнорировать эту ситуацию. У вас не будет выбора, кроме как столкнуться с проблемой и решить ее.

Какой путь выбрать, может быть не совсем ясно, но когда вы начнете выбирать одно из направлений своего путешествия, вы лучше почувствуете, что подходит именно вам.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Сила

Проталкиваться сквозь звучит легче сказать, чем сделать. Вы можете быть истощены и не чувствовать этого прямо сейчас, но это второе дыхание придет.

Ваша энергия скоро вернется к вам, и вы удивитесь, насколько вы на самом деле выносливы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Десятка Мечей

Слишком много всего произошло, чтобы ты забыл историю. Ты можешь простить того, кто сделал тебе плохо, но ты не можешь забыть.

По этой причине дружба никогда не будет тем, что вы хотели бы иметь с ними. Так что, Козерог, пожелайте им всего наилучшего.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Тройка Жезлов

Сделайте шаг назад и посмотрите на всю картину целиком. Вы не хотите быть в отчаянии или раздражении, когда делаете выбор.

Вам нужно почувствовать, что у вас есть чувство контроля, тогда ваше решение будет искренним и основанным на любви к себе.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Умеренность

Будьте терпеливы. У вас много дел, и каждая задача, работа по дому и человек, которого нужно увидеть, найдут свое время.

Не напрягайтесь из-за того, сколько времени потребуется, чтобы все успеть. Главное, что вы делаете все, что можете.

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