Судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом своего любимого праздничного блюда – запеченной утки с яблоками и медом.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкуснейшую утку для праздничного стола по очень простому рецепту.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что главное в приготовлении утки – это запекать ее в плотно закрытой емкости, например, в гусятнице, или в обычной форме, но ее плотно накрываем фольгой, тогда птица будет сочной.

На одну утку (массой примерно 2,2 кг) "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

горчица (нежная или средней остроты) – 70 г

мед - 80-90 г

яблоки зеленые – 6-7 шт.

смесь приправ к мясу (с солью) - 2 пачки

Утку "Мастер Шеф" Владимир Ярославский промывает и просушивает с помощью полотенца. При необходимости обжигаем птицу и выщипываем остатки перьев. Также удаляем третью фалангу крыльев.

Зачищенную утку хорошо натираем специями снаружи и внутри.

Яблоки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит от кожуры и разрезает каждое на четыре или шесть частей. К яблокам добавляем смесь меда и горчицы и фаршируем ими утку.

Остальным медом натираем птицу снаружи. Чтобы утка хорошо промариновалась, ее нужно оставить в холодильнике минимум на несколько часов, а лучше на ночь.

На дно гусятницы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает мелкий картофель (с кожурой, хорошо вымытый). Сверху выкладываем утку, остальные яблоки и поливаем оставшимся маринадом. При желании можно добавить еще 70 г воды или вина.

Плотно закрываем утку пергаментом и крышкой или фольгой. Запекаем птицу сначала час при 180 градусах, а дальше – при 120 градусах в течение трех часов. После этого убираем крышку или фольгу, поливаем утку выделившимся соусом и допекаем до румяной корочки при 200-220 градусах.

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