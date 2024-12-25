Каждый владелец смартфона рано или поздно сталкивается с моментом, когда устройство перестает реагировать на нажатия кнопок и выглядит абсолютно сломанным.

Есть основные причины, почему это происходит, и возможные способы восстановления работоспособности смартфона на Android.

Первым делом убедитесь, что аккумулятор вашего устройства не разряжен. Часто проблема заключается в недостатке заряда. Подключите смартфон к зарядному устройству и подождите несколько минут. Если аккумулятор полностью разрядился, для его активации может потребоваться больше времени.

Обратите внимание на исправность кабеля, зарядного устройства и розетки. Подключите другое устройство для проверки или используйте альтернативный кабель. Загрязнения в разъеме также могут быть причиной неисправности. Очистите порт аккуратно зубочисткой или специальной кисточкой, избегая повреждений.

Смартфон может зависнуть как в рабочем, так и в выключенном состоянии. Для восстановления попробуйте перезагрузить устройство. На моделях со съемным аккумулятором достаточно вынуть и вставить батарею. Если аккумулятор несъемный, удерживайте кнопку питания в течение 10–30 секунд.

Со временем аккумуляторы теряют емкость, особенно после нескольких лет использования. Если устройство не заряжается или быстро разряжается, возможно, батарея требует замены.

Смартфон может быть включен, но экран перестал отображать изображение. Чтобы проверить это, удерживайте кнопку питания несколько секунд, затем попробуйте позвонить на устройство. Если вы слышите звонок, проблема в экране, и потребуется его замена в сервисе.

Если смартфон не включается, подключите его к компьютеру через USB-кабель. Зарядите устройство в течение 15–30 минут, затем попробуйте запустить его, удерживая кнопку питания. При необходимости выполните процедуру перезагрузки через системные команды.

Если устройство включается, но не загружается до рабочего стола, выполните сброс до заводских настроек через режим восстановления.

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