Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 25 декабря, узнайте, какой будет эта среда.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Одессе 25 декабря и рассказали, ждить ли осадков в этот день.

В Одессе и области весь день 25 декабря будет облачно, днем ожидается дождь.

В Одессе погода 25 декабря будет пасмурно, солнце не часто будет появляться в небе. Днем и вечером 25 декабря в Одессе ожидается небольшой дождь.

"В Одессе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем пойдет мелкий дождь, который может усилиться к вечеру, - прогнозируют синоптики погоду на 25 декабря.

Ветер ночью и днем ожидается северо-восточный до 6,8 м/с.

Температура ночью в Одессе 25 декабря будет +4°С, днем от +5 до 0°С.

Напомним, синоптик рассказала о прогнозе погоды в Украине на Рождество и Новый год.

Как сообщила Наталья Птуха для 24 канала, резких изменений в погодных условиях Рождества ожидать не следует.

«Процесс будет подобен тому, что мы наблюдаем сейчас: сначала атмосферный фронт со смешанными осадками, а затем пауза в осадках и немного прохладнее ночи из-за прояснения», – отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Что касается температуры, то она будет близка к нулю или немного выше.

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