Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Одессе 25 декабря и рассказали, ждить ли осадков в этот день.
В Одессе и области весь день 25 декабря будет облачно, днем ожидается дождь.
В Одессе погода 25 декабря будет пасмурно, солнце не часто будет появляться в небе. Днем и вечером 25 декабря в Одессе ожидается небольшой дождь.
"В Одессе солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем пойдет мелкий дождь, который может усилиться к вечеру, - прогнозируют синоптики погоду на 25 декабря.
Ветер ночью и днем ожидается северо-восточный до 6,8 м/с.
Температура ночью в Одессе 25 декабря будет +4°С, днем от +5 до 0°С.
Напомним, синоптик рассказала о прогнозе погоды в Украине на Рождество и Новый год.
Как сообщила Наталья Птуха для 24 канала, резких изменений в погодных условиях Рождества ожидать не следует.
«Процесс будет подобен тому, что мы наблюдаем сейчас: сначала атмосферный фронт со смешанными осадками, а затем пауза в осадках и немного прохладнее ночи из-за прояснения», – отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Что касается температуры, то она будет близка к нулю или немного выше.
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