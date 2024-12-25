Погода в Одессе 26 декабря не порадует теплом и солнцем, появился свежий прогноз синоптиков.

Синоптики сообщили, что в четверг, 26 декабря Одессу и область затянут тучи, весь день будет пасмурная погода.

По данным синоптиков, с утра небо 26 декабря в Одессе и области будет облачная погода, тучи ненадолго исчезнут днем, однако вечером снова вернутся.

"Облака в Одессе будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе и области на 26 декабря.

Ночная температура в Одессе и области 26 декабря будет колебаться от +1 до +2 °C, днем температура воздуха будет на уровне плюс 3 °C.

Ветер в Одессе ожидается северо-восточный до 6,9 м/с.

К слову, ранее сообщалось о прогнозе погоды в Украине на Рождество и Новый год.

Как сообщила украинский синоптик Наталья Птуха резких изменений в погодных условиях Рождества ожидать не следует.

«Процесс будет подобен тому, что мы наблюдаем сейчас: сначала атмосферный фронт со смешанными осадками, а затем пауза в осадках и немного прохладнее ночи из-за прояснения», – отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Что касается температуры, то она будет близка к нулю или немного выше.

Последние новости Украины:

По графику должен быть свет, а его нет: в ДТЭК посоветовали украинцам, как действовать.

Свет снова выключают: украинцам ответили, сколько еще могут остаться отключения.

Жители квартир могут заменить генератор: как правильно рассчитать мощность "экофлоу", чтобы быть со светом.