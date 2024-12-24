25 декабря по новому церковному календарю православные верующие отмечают Рождество Христово - это один из самых важных праздников.

Праздник относится к двунадесятым и установлен в память о Рождении Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии.

Праздник 25 декабря по старому стилю - день памяти святого Спиридона Тримифунтского.

В Рождество Христово традиционно идут в церковь, также полночь Рождества идет всенощная, а ближе к утру - литургия.

В праздник Рождества Христова принято принимать гостей и ходить в гости - за общим столом собираются родные и близкие люди.

Обязательно важно пригласить в дом колядников, которые в это время хотят от дома к дому, славя Христа и хозяев.

На Рождество Христово просят прощение и прощают все обиды, мирятся с обидчиками и врагами, думают о милосердии и помогают другим.

Существует немало запретов на Рождество Христово:

Нельзя предсказывать будущее молодым девушкам, ведь это может повлиять на их судьбу, но можно загадать самое заветное желание, наши предки верили, что оно может сбыться.

Купаться на Рождество не рекомендуется, водные процедуры лучше принимать накануне.

Встречать Рождество нужно с чистой душой и телом.

Трудиться не рекомендуется, поэтому желательно выполнить домашние дела 23 декабря.

Последние новости Украины:

Новый удар по карманам ждет украинцев: в 2025 году Интернет снова может подорожать, детали.

Украина рискует остаться без воды и отопления: коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов.

Украинцев готовят к повышению тарифов: нардепы заговоры о новых суммах в платежках за свет.