В Одессе и Одесской области 27 декабря будет облачно с прояснениями, погода в этот день ожидается без осадков.
Как сообщают синоптики, 27 декабря в Одессе и области будет без осадков.
"С утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Без осадков", - сообщили на сайте Синоптик.
В Одесской области 27 декабря также будет облачно с прояснениями, без осадков в этот день.
Ветер ночью северо-западный, днем западный до 5,5 м/с.
Температура ночью прогреется до +1°С тепла, днем до +2°С.
К слову, ранее сообщалось о прогнозе погоды в Украине на Рождество и Новый год.
Как сообщила украинский синоптик Наталья Птуха резких изменений в погодных условиях Рождества ожидать не следует.
«Процесс будет подобен тому, что мы наблюдаем сейчас: сначала атмосферный фронт со смешанными осадками, а затем пауза в осадках и немного прохладнее ночи из-за прояснения», – отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Что касается температуры, то она будет близка к нулю или немного выше.
На вопрос о погоде на Новый год Птуха отметила, что пока рано делать точные прогнозы.
Атмосферные процессы с северо-запада будут сохраняться до конца месяца.
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