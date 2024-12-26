По всей Украине, в том числе в Одессе и области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду 27 декабря.

В Одессе и Одесской области 27 декабря будет облачно с прояснениями, погода в этот день ожидается без осадков.

Как сообщают синоптики, 27 декабря в Одессе и области будет без осадков.

"С утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Без осадков", - сообщили на сайте Синоптик.

В Одесской области 27 декабря также будет облачно с прояснениями, без осадков в этот день.

Ветер ночью северо-западный, днем западный до 5,5 м/с.

Температура ночью прогреется до +1°С тепла, днем до +2°С.

К слову, ранее сообщалось о прогнозе погоды в Украине на Рождество и Новый год.

Как сообщила украинский синоптик Наталья Птуха резких изменений в погодных условиях Рождества ожидать не следует.

«Процесс будет подобен тому, что мы наблюдаем сейчас: сначала атмосферный фронт со смешанными осадками, а затем пауза в осадках и немного прохладнее ночи из-за прояснения», – отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Что касается температуры, то она будет близка к нулю или немного выше.

На вопрос о погоде на Новый год Птуха отметила, что пока рано делать точные прогнозы.

Атмосферные процессы с северо-запада будут сохраняться до конца месяца.

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