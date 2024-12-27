Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области 28 декабря, узнайте, каких "сюрпризов" ждать в этот день.

Погода 28 декабря в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся.

Погода 28 декабря в Одессе ожидается с облачная, осадки в этот день не предвидятся, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе 28 декабря.

Ночная температура в Одессе и области 28 декабря будет колебаться от 0 до +1 °C, днем воздух прогреется до +1 °C.

Ветер ночью и днем северный и северо-западный до 4,5 м/с.

К слову, ранее сообщалось о прогнозе погоды в Украине на Рождество и Новый год.

Как сообщила украинский синоптик Наталья Птуха резких изменений в погодных условиях Рождества ожидать не следует.

«Процесс будет подобен тому, что мы наблюдаем сейчас: сначала атмосферный фронт со смешанными осадками, а затем пауза в осадках и немного прохладнее ночи из-за прояснения», – отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Что касается температуры, то она будет близка к нулю или немного выше.

На вопрос о погоде на Новый год Птуха отметила, что пока рано делать точные прогнозы.

Атмосферные процессы с северо-запада будут сохраняться до конца месяца.

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