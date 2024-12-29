Важно знать, как распознать возможный взлом устройства и что нужно делать в подобных ситуациях.

Одним из признаков, которые должны насторожить, является появление зеленой точки на экране Android или оранжевой точки на iPhone в правом верхнем углу. Эти индикаторы сигнализируют о работе камеры или микрофона. Если вы не активировали их самостоятельно, это может означать, что на устройстве установлено вредоносное программное обеспечение.

Хакеры способны внедрять подобные программы удаленно, не имея физического доступа к телефону. Для проверки активности на iPhone можно открыть Центр управления, где указано, какие приложения используют микрофон, камеру или геолокацию. Также рекомендуется включить функцию "Отчет о конфиденциальности приложений" в настройках, чтобы видеть подробную информацию о действиях приложений.

Еще одним тревожным симптомом является неожиданный нагрев устройства и резкое снижение заряда батареи. Эти признаки могут указывать на активность вредоносного ПО, использующего ресурсы телефона. Необходимо проверить список установленных приложений и удалить те, которые кажутся подозрительными или неизвестными.

Особое внимание стоит уделить программам, не загруженным из официального магазина. Они могут маскироваться под безопасные приложения, что усложняет их удаление.

Если на вашу электронную почту приходят письма якобы от социальных сетей или банков с просьбой изменить пароль, это может быть попыткой кражи данных. Такие письма часто содержат ссылки на поддельные сайты, которые внешне напоминают официальные, но предназначены для установки вредоносного ПО или получения ваших учетных данных.

Частые звонки от имени банка с просьбами предоставить данные карты или секретные коды также могут быть признаком мошенничества. Настоящие сотрудники банка не запрашивают подобную информацию по телефону. Если возникает подобная ситуация, лучше сразу прекратить разговор и обратиться в банк по официальному номеру.

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