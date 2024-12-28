Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 29 декабря, узнайте, каким будет этот день.

Погода 29 декабря в Одессе ожидается с облачночной, осадки в виде дождя и снега не ожидаются.

На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками, осадки в этот день не предвидятся, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"На протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду на 29 декабря.

Ветер ночью серевный и днем северо-восточный до 2 м/с.

Ночная температура в Одессе и области будет колебаться от +1 до 2 °C, днем воздух прогреется до +3°C.

К слову, ранее сообщалось о прогнозе погоды в Украине на Рождество и Новый год.

Как сообщила украинский синоптик Наталья Птуха резких изменений в погодных условиях Рождества ожидать не следует.

«Процесс будет подобен тому, что мы наблюдаем сейчас: сначала атмосферный фронт со смешанными осадками, а затем пауза в осадках и немного прохладнее ночи из-за прояснения», – отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Что касается температуры, то она будет близка к нулю или немного выше.

На вопрос о погоде на Новый год Птуха отметила, что пока рано делать точные прогнозы.

Атмосферные процессы с северо-запада будут сохраняться до конца месяца.

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