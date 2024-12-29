Чтобы приготовить хрустящие вафельные трубочки со сгущенкой не обязательно иметь вафельницу – Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" показал, как сделать это на сковороде.

Судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить хрустящие и ароматные трубочки без вафельницы, на обычной сковороде.

Для теста на трубочки "Мастер Шеф" Ярославский берет следующие ингредиенты:

сливочное масло 82,5% (комнатной температуры) – 120 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

белки яичные – 100 г

растительное масло – 15 г

Для начинки можно использовать как классический вариант – сгущенку, так и другие любимые начинки.

Сначала веничком растираем сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром. Далее добавляем яичные белки и перемешиваем. Следом "Мастер Шеф" Владимир Ярославский всыпает муки и вымешивает до однородности и растворения сахара.

В конце "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет в тесто немного растительного масла и еще раз хорошо все перемешивает. По консистенции готовое тесто напоминает сметану.

Готовим блины на разогретой антипригарной сковороде на огне выше среднего (7 из 10). "Мастер Шеф" Владимир Ярославский просто выкладывает столовую ложку теста на середину сковородки, а дальше двигает сковороду, чтобы тесто поплыло и сформировало круг, как на видео.

Когда с одной стороны тесто зарумянится, переворачиваем его и немного жарим с другой стороны. Готовый блинчик перекладываем на доску и заворачиваем в трубочку. Когда трубочки остынут, начиняем их.

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