Синоптики сообщили, что в понедельник, 30 декабря Одессу и область затянут тучи, будет пасмурная погода.
По данным синоптиков, с утра небо 30 декабря в Одессе затянет облаками, однако к вечеру погода может измениться.
"Вечером в Одессе погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Без осадков", - прогнозируют синоптики.
Ночная температура в Одессе и области 30 декабря будет колебаться от +1 до +3 °C, днем температура воздуха будет на уровне плюс 4 °C.
Ветер в Одессе ожидается западный и юго-западный до 3,9 м/с.
К слову, ранее сообщалось о прогнозе погоды в Украине на Рождество и Новый год.
Как сообщила украинский синоптик Наталья Птуха резких изменений в погодных условиях Рождества ожидать не следует.
«Процесс будет подобен тому, что мы наблюдаем сейчас: сначала атмосферный фронт со смешанными осадками, а затем пауза в осадках и немного прохладнее ночи из-за прояснения», – отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Что касается температуры, то она будет близка к нулю или немного выше.
На вопрос о погоде на Новый год Птуха отметила, что пока рано делать точные прогнозы.
Атмосферные процессы с северо-запада будут сохраняться до конца месяца.
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