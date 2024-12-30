Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 31 декабря, узнайте, каким будет этот день.

Погода 31 декабря в Одессе ожидается безоблачной, осадки в этот день не предвидятся.

Погода 31 декабря в Одессе ожидается без облаков, осадки в этот день не предвидятся, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"Весь день небо в Одессе будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе и области 31 декабря.

Ночная температура в Одессе и области 31 декабря будет колебаться от +1 до +2 °C, днем воздух прогреется до +6 °C.

Ветер ночью северо- западный и днем западный, до 2 м/с.

К слову, декабрь является особым месяцем для украинцев, ведь это период подготовки к празднованиям Нового года и Рождества, которое перенесли и начали праздновать по новому юлианскому календарю.

До начала войны эти дни были особенными, ведь у украинцев были выходные и праздновали с семьей.

Стало известно, стоит ли украинцам ждать дополнительных выходных из-за грядущих зимних праздников.

В декабре этого года 31 день, из которых 22 – рабочие, а 9 – выходных (суббота и воскресенье). Официальных дополнительных выходных не будет, но некоторые работодатели могут принять собственное решение по этому поводу.

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