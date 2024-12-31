Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 1 января, узнайте, каким будет первый день нового года.

Погода 1 января в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся.

Погода 1 января в Одессе ожидается с облачная, осадки в этот день не прогнозируются, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Одессе будет царить ясная погода. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе 1 января.

Ночная температура в Одессе и области 1 января будет колебаться от +1 до +4 °C, днем воздух прогреется до +7 °C.

Ветер ночью и днем 1 января западный и юго-западный до 3,3 м/с.

К слову, зимняя атмосфера на Новый год будет только в Карпатах, а в других регионах Украины снег будет маловероятным.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, подробный прогноз на январь 2025 года говорит о том, что снег в Украине будет редким явлением. Однако Карпаты станут единственным регионом, где зимняя погода действительно напомнит о себе.

В первую декаду января температура будет на 1,5-2°C выше нормы, а осадки ожидаются в пределах нормы.

С 4 января в Украине начнется смена синоптических условий с атмосферными фронтами, которые приносят мокрый снег и дождь. 5-6 января в южных зонах будет дождь, а в остальной территории - мокрый снег.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог России усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.