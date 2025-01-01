Подробный прогноз погоды в Одессе на 2 января составили синоптики, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе и области 2 января синоптики прогнозируют солнечную погоду.

В Одессе 2 января погода особо не изменится, но синоптики прогнозируют небольшое потепление в этот день, осадки не предвидятся.

"В этот день в Одессе небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков", - сообщили синоптики.

Погода в Одессе 2 января будет солнечной до самого вечера, воздух днем прогреется до +8.

Ночью 2 января температура воздуха ожидается от +3 до +6 градусов тепла.

Ветер ночью и днем будет юго-западный до 4 м/с.

К слову, с 4 января в Украине начнется смена синоптических условий с атмосферными фронтами, которые приносят мокрый снег и дождь. 5-6 января в южных зонах будет дождь, а в остальной территории - мокрый снег.

зимняя атмосфера на Новый год будет только в Карпатах, а в других регионах Украины снег будет маловероятным.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, подробный прогноз на январь 2025 года говорит о том, что снег в Украине будет редким явлением.

Однако Карпаты станут единственным регионом, где зимняя погода действительно напомнит о себе.

В первую декаду января температура будет на 1,5-2°C выше нормы, а осадки ожидаются в пределах нормы.

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