Синоптики составили детальный прогноз погоды в Одессе и области на 3 января.

Погода 3 января в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день ожидаются во второй половине дня.

На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков утром, днем и вечером ожидается небольшой дождь, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"На протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь", - прогнозируют синоптики.

Погода 3 января в Одессе ожидается с переменной облачностью, сильные осадки в этот день не предвидятся.

Ветер ночью западный до 3 м/с, днем переменные направления 3,4 м/с.

Температура ночью 3-4°С тепла, днем 4-6°С.

Ранее сообщалось, что уже с 4 января в Украине начнется смена синоптических условий с атмосферными фронтами, которые приносят мокрый снег и дождь. 5-6 января в южных зонах будет дождь, а в остальной территории - мокрый снег.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, подробный прогноз на январь 2025 года говорит о том, что снег в Украине будет редким явлением.

В первую декаду января температура будет на 1,5-2°C выше нормы, а осадки ожидаются в пределах нормы.

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