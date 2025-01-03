Подробный прогноз погоды в Одессе на 4 января составили синоптики, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе 4 января погода улучшится, синоптики прогнозируют небольшое потепление в этот день, осадки не предвидятся.

"Уже с самого утра в Одессе распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков", - сообщили синоптики.

Погода в Одессе 4 января будет солнечной до самого вечера, воздух днем прогреется до +4.

Ночью 4 января температура воздуха ожидается от 0 до +1 градусов тепла.

Ветер ночью и днем будет северо-западный и западный до 4 м/с.

К слову, с 4 января в Украине начнется смена синоптических условий с атмосферными фронтами, которые приносят мокрый снег и дождь. 5-6 января в южных зонах будет дождь, а в остальной территории - мокрый снег.

зимняя атмосфера на Новый год будет только в Карпатах, а в других регионах Украины снег будет маловероятным.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, подробный прогноз на январь 2025 года говорит о том, что снег в Украине будет редким явлением.

Однако Карпаты станут единственным регионом, где зимняя погода действительно напомнит о себе.

В первую декаду января температура будет на 1,5-2°C выше нормы, а осадки ожидаются в пределах нормы.

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