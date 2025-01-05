Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 6 января, узнайте, каким будет этот понедельник.

Погода 6 января в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся.

Погода 6 января в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

" Вечером в Одессе возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе на 6 января.

Ночная температура в Одессе и области 6 января будет колебаться от +2 до +3 °C, днем воздух прогреется до +7 °C.

Ветер ночью южный и юго-западный и днем южный до 6,1 м/с.

Ранее сообщалось, что с 4 января в Украине началась смена синоптических условий с атмосферными фронтами, которые приносят мокрый снег и дождь. 5-6 января в южных зонах может быть дождь, а в остальной территории - мокрый снег.

зимняя атмосфера на Новый год будет только в Карпатах, а в других регионах Украины снег будет маловероятным.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, подробный прогноз на январь 2025 года говорит о том, что снег в Украине будет редким явлением.

Однако Карпаты станут единственным регионом, где зимняя погода действительно напомнит о себе.

В первую декаду января температура будет на 1,5-2°C выше нормы, а осадки ожидаются в пределах нормы.

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