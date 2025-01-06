Подробный прогноз погоды в Одессе на 7 января составили синоптики, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе и области 7 января синоптики прогнозируют пасмурную погоду, с утра и до вечера небо будет покрыто облаками.

В Одессе 7 января погода особо не изменится, но синоптики прогнозируют небольшое потепление в этот день, осадки не предвидятся.

" Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков", - сообщили синоптики.

Погода в Одессе 7 января будет пасмурной до самого вечера, воздух днем прогреется до +9.

Ночью 7 января температура воздуха ожидается от +7 до +8 градусов тепла.

К слову, в Украине началась смена синоптических условий с атмосферными фронтами, которые приносят мокрый снег и дождь.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, подробный прогноз на январь 2025 года говорит о том, что снег в Украине будет редким явлением.

Однако Карпаты станут единственным регионом, где зимняя погода действительно напомнит о себе.

Температуры в первые дни января будут колебаться от 0 до +5°C ночью, а днем ​​от +3°C до +9°C. С 4 по 6 января возможно кратковременное понижение температуры до -3°C днем, ночью - до +3°C.

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