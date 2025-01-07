Погода в Одессе 8 января не порадует солнцем, появился свежий прогноз синоптиков на среду.

Синоптики сообщили, что в среду, 8 января Одессу и область затянут тучи, будет пасмурная погода.

По данным синоптиков, с утра небо 8 января в Одессе затянет облаками, однако к вечеру погода может измениться.

"Погода в Одессе порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков", - прогнозируют синоптики.

Ночная температура в Одессе и области 8 января будет колебаться от +7 до +8 °C, днем температура воздуха будет на уровне плюс 12 °C.

Ветер в Одессе ожидается южный и юго-западный до 5,4 м/с.

К слову, Изменения в погоде станут ощутимыми на всей территории страны, поэтому жителям следует подготовиться к резкому понижению температуры, мокрому снегу и дождям, особенно в центральных и западных областях.

В Украине началась смена синоптических условий с атмосферными фронтами, которые приносят мокрый снег и дождь.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, подробный прогноз на январь 2025 года говорит о том, что снег в Украине будет редким явлением.

Однако Карпаты станут единственным регионом, где зимняя погода действительно напомнит о себе.

Температуры в первые дни января будут колебаться от 0 до +5°C ночью, а днем ​​от +3°C до +9°C. С 4 по 6 января возможно кратковременное понижение температуры до -3°C днем, ночью - до +3°C.

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