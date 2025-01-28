С начала 2025 года в Украине были введены важные нововведения для налогоплательщиков, это касается обновления банковских счетов и реквизитов для уплаты налогов и сборов.

Это произошло в рамках нового закона , который внес изменения в Налоговый кодекс по стимулированию развития цифровой экономики.

В Государственной налоговой службе рассказали, что именно изменилось украинцам.

Так, с 1 января 2025 года ФЛП и юридические лица по упрощенной системе налогообложения обязаны платить военный сбор. Для этого открыли отдельные счета: для юридических лиц (3 группа) – за ККГБ 11011800 "Военный сбор, подлежащий уплате юридическими лицами, состоящими на упрощенной системе налогообложения (3 группа)". А для ФЛПов и плательщикам единого налога – по ККГБ 11011700 "Военный сбор, подлежащий уплате физическими лицами-предпринимателями, находящимися на упрощенной системе налогообложения".

Чтобы узнать актуальные реквизиты по уплате налогов, зайдите на официальный вебпортал Государственной налоговой службы Украины, перейдите в раздел "Счета по уплате платежей" и выберите свой регион и вид налога. В персональном электронном кабинете плательщика также доступен раздел "Состояние расчетов с бюджетом", где можно проверить свои обязательства.

Советы налогоплательщикам: всегда проверяйте реквизиты перед каждой уплатой, ведь они могут меняться. Также используйте электронный кабинет плательщика для контроля своих платежей и обязательств. Не забывайте о налоговом календаре во избежание штрафов за несвоевременную уплату.

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