С 1 января 2025 г. в Украине вступили в силу новые условия для льготников, касающиеся предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Право на льготы будут иметь те граждане, чьи среднемесячные доходы не превышают сумму, дающую право на налоговую социальную льготу, а именно 4 240 гривен на одного человека.

Согласно постановлению Кабмина от 31 декабря 2024 г. № 1553, Согласно решению правительства, это означает, что совокупный доход семьи, рассчитанный за последние 6 месяцев, не должен превышать указанную сумму.

Эти изменения будут касаться граждан, обращающихся за льготами в 2025 году, а также получавших льготы до конца 2024 года. Для первой категории новые требования начали действовать с 1 января 2025, а для второй - их применят уже после окончания нынешнего отопительного сезона.

Эти изменения касаются льготников, в частности, лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС (категории 1 и 2); реабилитированных лиц, которые из-за репрессий получили инвалидность или стали пенсионерами; родителей и родственников погибших или пропавших без вести военных; лиц, уволенных с военной службы и получивших инвалидность во время службы; ветеранов военной службы Нацполиции, БЭБ, Госспецсвязи и т.д., а также вдов (вдовцев) умерших (погибших) ветеранов; жен (мужчин) граждан смерть которых связана с аварией на ЧАЭС; опекунов (на время попечительства) детей, умерших, в частности, из-за Чернобыльской катастрофы.

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