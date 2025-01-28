С 1 января 2025 года в Украине вступил в действие новый закон "О дошкольном образовании", предусматривающий ряд существенных изменений, которые повлияют на детей, родителей и воспитателей.

Основная цель реформы — улучшить качество дошкольного образования в Украине и создать более комфортные условия для всех участников образовательного процесса.

Согласно закону, хваленному Верховной Радой 6 июня 2024 года, ключевой основой государственной политики в сфере дошкольного образования является "детоцентризм и личностно ориентированный подход к развитию ребенка". Это означает, что воспитание и развитие детей должно быть ориентировано на их индивидуальные потребности, способности и интересы. Кроме того, важной новацией является внимание педагогов: их квалификация и условия труда станут приоритетом, ведь от их работы зависит благополучие детей.

Одним из главных нововведений является введение стандартов безопасности и здоровья для детей в дошкольных учреждениях. Педагоги также должны пройти курсы по оказанию первой помощи и повышению квалификации не менее одного раза в пять лет.

Еще одним важным изменением является обеспечение доступности дошкольного образования для всех детей. Закон гарантирует бесплатное получение образования в государственных и коммунальных заведениях, а также внедряет механизм "деньги ходят за ребенком", что позволит обеспечить финансирование учебных заведений на основе количества детей. Согласно новым правилам, дошкольное образование станет обязательным для детей старшего дошкольного возраста.

Для улучшения условий работы педагогов также предусмотрен ряд изменений: уменьшение педагогической нагрузки, введение более коротких рабочих часов и более продолжительный отпуск. Кроме того, воспитателям и их помощникам будут предусмотрены доплаты за превышение норм наполняемости групп, а также возможность дополнительных вознаграждений от учредителей заведений. Изменения затрагивают и питание детей: учреждения обязаны обеспечить качественное и безопасное питание с учетом современных стандартов. Также вводится система различных форм получения дошкольного образования, включая семейные сады, мини-сады и инклюзивные группы.

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