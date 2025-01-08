Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области 9 января, узнайте, будут ли "сюрпризы" в этот день.

Погода 9 января в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся.

Погода 9 января в Одессе ожидается с облачная, осадки в этот день не предвидятся, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"Небо в Одессе практически весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе 9 января.

Ночная температура в Одессе и области 9 января будет колебаться от +8 до +9 °C, днем воздух прогреется до +9 °C.

Ветер ночью и днем западный и юго-западный до 4,3 м/с.

Ранее сообщалось, что во второй декаде января 2025 антициклон сосредоточится в Центральной Европе, поэтому холодная погода еще на некоторое время останется с украинцами.

Январь 2025 года принесет в Украине сильные морозы, метели и сильные ветры.

Согласно прогнозам синоптиков, первая декада месяца начнется с резкого похолодания, которое накроет северо-западную часть Европы и постепенно распространится на Украину.

В последней декаде месяца после 20 января температура в Украине немного повысится, поскольку западные ветры принесут более влажные и более теплые воздушные массы из Северной Атлантики.

Однако на большинстве территории страны январь будет оставаться холодным, со средней температурой, которая будет на уровне нормы, или на 0,5–1,5°C выше нормы на Левобережье.

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