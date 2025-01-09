Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 10 января, узнайте, каким будет этот день.

Погода 10 января в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки не ожидаются в этот день.

На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками, дожди или снег 10 января не ожидаются, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"На протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Без осадков", - прогнозируют синоптики.

Ночная температура в Одессе и области будет колебаться от +8 до 9 °C, днем воздух прогреется до +10 °C.

Ветер ночью и днем будет южный до 5,8 м/с.

Ранее сообщалось, что во второй декаде января 2025 антициклон сосредоточится в Центральной Европе, поэтому холодная погода еще на некоторое время останется с украинцами.

Январь 2025 года принесет в Украине сильные морозы, метели и сильные ветры.

В последней декаде месяца после 20 января температура в Украине немного повысится, поскольку западные ветры принесут более влажные и более теплые воздушные массы из Северной Атлантики.

Однако на большинстве территории страны январь будет оставаться холодным, со средней температурой, которая будет на уровне нормы, или на 0,5–1,5°C выше нормы на Левобережье.

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