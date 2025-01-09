В Одессе с 1 января изменились некоторые тарифы, которые относятся к организации услуг и регулировании экономических аспектов.

Тарифы на платную парковку в Одессе также выросли, украинцам рассказали, на как изменилась стоимость.

В Одессе исполком принял решении о новых тарифох на услуги платной парковки транспортных средств.

Так, с 1 января в Одессе вырастут тарифы на платную парковку, час подорожает на 10 гривен.

С 1 января 2025 года тариф на услуги платной парковки транспортных средств будет составлять 30 гривен в час.

Городские площадки в Одессе для платной парковки обозначены соответствующими дорожными знаками, начало и конец парковки.

Платные услуги парковки в Одессе предоставляются с 9:00 до 18:00 в будние дни.

Увеличение тарифа на парковку в Одессе с 1 января обусловлено ростом размера минимальной заработной платы, увеличением цены расходных материалов на обслуживание парковок, и другими факторами.

Напомним, до 31 декабря на территории Одессы действовал тариф на парковку в размере 20 гривен за час.

Ранее сообщалось, что в 2024 году цены на электроэнергию для домохозяйств выросли почти вдвое, и сейчас тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Однако, как сообщает Politeka со ссылкой на Министерство энергетики Украины, с 1 января 2025 цена на электроэнергию для бытовых потребителей остается неизменной. Она не будет расти до конца апреля 2025 года.

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