На маршрутах Одесса – Каролино-Бугаз и Одесса – Раздельная будет курсировать модернизированный электропоезд.

Как сообщили в "Укрзализныци", что поезд оборудован всем необходимым для комфортных и безопасных поездок, в том числе пандусами, инклюзивными туалетами и специальными местами для лиц с инвалидностью, креплениями для велосипедов, портами для зарядки гаджетов и не только.

Известно, что "Укрзализныця" анонсировала дополнительные поезда для поездок между Одессой и другими городами во время праздников.

Детали новых маршрутов "Укрзализныци":

Поезд №168/167 Одесса – Львов.

Даты отправления из Одессы: 4, 5, 11, 12 января 2025 года.

Поезд №265/266 Киев – Одесса.

Даты отправления из Одессы: 5 и 12 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что с увеличением тарифов на транспортировку газа в Украине ожидается новый скачок цен – уже в первой половине 2025 года продукты могут подорожать на 20%.

Такое мнение высказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Попенко отметил, что рост стоимости транспортировки газа приведет к удорожанию топлива для промышленности и бизнеса, что в свою очередь повлияет на цены на различные товары и услуги.

Попенко добавил, что уже в первые шесть месяцев 2025 украинцы могут увидеть подорожание продуктов в супермаркетах на 10-20%.

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