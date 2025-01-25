Несмотря на привлечение импорта на рынок, цены на картофель остаются высокими, стабильность на рынке держалась только в период новогодних праздников; однако сейчас они продолжают расти.

В 2024 году картофель в Украине испытал настоящий ценовой шок, и тенденция роста стоимости этого базового овоща сохраняется даже в начале 2025 года.

Как пишет 24 канал, причиной столь резкого подорожания стал ряд неблагоприятных погодных условий, которые повлияли на урожай. Ученая Института аграрной экономики Инна Сало говорит, что на конец ноября – начало декабря на рынке картофеля произошла определенная стабилизация цен благодаря тому, что привлекли импорт. Однако уже в начале января 2025 года они снова достигли рекордных значений.

По информации Минфина, средняя цена картофеля составляет 34,70 гривны за килограмм, что вдвое больше, чем в аналогичный период 2023 года, когда этот продукт стоил около 16 гривен за килограмм. Розовый картофель, отличающийся более плотной текстурой и лучшими свойствами хранения, обойдется потребителям дороже – 37,64 гривны за килограмм.

Журналисты 24 Канала также провели мониторинг цен на картофель в крупнейших украинских супермаркетах. Вот какие цены установились на этот товар: Metro: 26,40 грн/кг; Auchan: 28,90 грн/кг; Megamarket: 40,50 грн/кг; Varus: 30,90 грн/кг; АТБ: 27,89 грн/кг. Также отмечено повышение цены на молодой картофель, в том числе в Auchan цена на 1 кг – составляет 41,90 гривны. Розовый картофель в этом супермаркете стоит 37,00 гривен.

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