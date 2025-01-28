Согласно законодательству, штрафы за незаконное использование военной формы, а также других военных атрибутов могут сильно ударить по кошельку.

С 6 июня 2019 года в Украине вступил в силу Закон №9217, регулирующий правила ношения военной формы.

Как пишет издание Новости.LIVE, закон четко определяет, кто может носить военную форму или ее элементы. Это: военнослужащие; курсанты военных учебных заведений; резервисты; военнообязанные во время собрания; лицеисты военных лицеев; отставники и лица, уволенные в запас, имеющие на это соответствующее право. Носить военную форму или ее части другим лицам запрещено. Это нарушение карается штрафами.

За первое нарушение предусмотрен штраф в размере от 2550 до 3400 грн или предупреждение с конфискацией военной формы. Если нарушение повторяется в течение года, штраф увеличивается - от 3400 до 6800 грн. Кроме того, за повторное нарушение может быть наложена обязанность выполнения общественных работ сроком от 30 до 40 часов.

Также важно, что полиция имеет полномочия проверять документы у лиц, носящих военную форму, и составлять соответствующие протоколы о нарушениях.

Ранее Politeka также писала , что с 1 января 2025 года в Украине вступает в силу новый порядок наложения штрафов – проверка наличия обязательного страхования будет осуществляться с помощью камер автоматической фиксации.

Последние новости Украины:

Удар по карманам: украинцам хотят увеличить штрафы за нарушение комендантского часа, названы суммы.

Распространенная ошибка грозит украинцам штрафом: полицейские тщательно отслеживают.

В Украине введены новые штрафы: известно, за какие нарушения придется заплатить почти 5 тысяч.