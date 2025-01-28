С 6 июня 2019 года в Украине вступил в силу Закон №9217, регулирующий правила ношения военной формы.

Как пишет издание Новости.LIVE, закон четко определяет, кто может носить военную форму или ее элементы. Это: военнослужащие; курсанты военных учебных заведений; резервисты; военнообязанные во время собрания; лицеисты военных лицеев; отставники и лица, уволенные в запас, имеющие на это соответствующее право. Носить военную форму или ее части другим лицам запрещено. Это нарушение карается штрафами.

военный

За первое нарушение предусмотрен штраф в размере от 2550 до 3400 грн или предупреждение с конфискацией военной формы. Если нарушение повторяется в течение года, штраф увеличивается - от 3400 до 6800 грн. Кроме того, за повторное нарушение может быть наложена обязанность выполнения общественных работ сроком от 30 до 40 часов.

военный

Также важно, что полиция имеет полномочия проверять документы у лиц, носящих военную форму, и составлять соответствующие протоколы о нарушениях.

Ранее Politeka также писала , что с 1 января 2025 года в Украине вступает в силу новый порядок наложения штрафов – проверка наличия обязательного страхования будет осуществляться с помощью камер автоматической фиксации.

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