Погода в Одессе 11 января не порадует солнцем, появился свежий прогноз синоптиков на субботу.
Синоптики сообщили, что в субботу, 11 января Одессу и область затянут тучи, будет пасмурная погода.
По данным синоптиков, с утра небо 11 января в Одессе затянет облаками, с утра и до вечера в небе будут тучи.
"На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков", - прогнозируют синоптики.
Ночная температура в Одессе и области 11 января будет колебаться от +3 до +4 °C, днем температура воздуха будет на уровне плюс 5°C.
Ветер в Одессе 11 января ожидается северо-западный до 5 м/с.
Ранее сообщалось, что во второй декаде января 2025 антициклон сосредоточится в Центральной Европе, поэтому холодная погода еще на некоторое время останется с украинцами.
Январь 2025 года принесет в Украине сильные морозы, метели и сильные ветры.
В последней декаде месяца после 20 января температура в Украине немного повысится, поскольку западные ветры принесут более влажные и более теплые воздушные массы из Северной Атлантики.
Однако на большинстве территории страны январь будет оставаться холодным, со средней температурой, которая будет на уровне нормы, или на 0,5–1,5°C выше нормы на Левобережье.
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