Синоптики дали прогноз на субботу и рассказали, какой будет погода в Одессе 11 января.

Погода в Одессе 11 января не порадует солнцем, появился свежий прогноз синоптиков на субботу.

Синоптики сообщили, что в субботу, 11 января Одессу и область затянут тучи, будет пасмурная погода.

По данным синоптиков, с утра небо 11 января в Одессе затянет облаками, с утра и до вечера в небе будут тучи.

"На протяжении всего дня небо в Одессе будет покрыто облаками. Без осадков", - прогнозируют синоптики.

Ночная температура в Одессе и области 11 января будет колебаться от +3 до +4 °C, днем температура воздуха будет на уровне плюс 5°C.

Ветер в Одессе 11 января ожидается северо-западный до 5 м/с.

Ранее сообщалось, что во второй декаде января 2025 антициклон сосредоточится в Центральной Европе, поэтому холодная погода еще на некоторое время останется с украинцами.

Январь 2025 года принесет в Украине сильные морозы, метели и сильные ветры.

В последней декаде месяца после 20 января температура в Украине немного повысится, поскольку западные ветры принесут более влажные и более теплые воздушные массы из Северной Атлантики.

Однако на большинстве территории страны январь будет оставаться холодным, со средней температурой, которая будет на уровне нормы, или на 0,5–1,5°C выше нормы на Левобережье.

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