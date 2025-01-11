Погода 12 января в Одессе ожидается солнечной, осадки в этот день не предвидятся.

Погода 12 января в Одессе ожидается без облаков, осадки в этот день не предвидятся, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"В Одессе с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе и области 12 января.

Ночная температура в Одессе и области 12 января будет колебаться от 0 до +2 °C, днем воздух прогреется до +5 °C.

Ветер ночью юго- западный и днем западный, до 3,5 м/с.

Ранее сообщалось, что во второй декаде января 2025 антициклон сосредоточится в Центральной Европе, поэтому холодная погода еще на некоторое время останется с украинцами.

Январь 2025 года принесет в Украине сильные морозы, метели и сильные ветры.

Согласно прогнозам синоптиков, первая декада месяца начнется с резкого похолодания, которое накроет северо-западную часть Европы и постепенно распространится на Украину.

В последней декаде месяца после 20 января температура в Украине немного повысится, поскольку западные ветры принесут более влажные и более теплые воздушные массы из Северной Атлантики.

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