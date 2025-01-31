Гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака — это короткий месяц, и из-за суеты космоса может показаться, что он появился и исчез в мгновение ока.

Юпитер и Марс будут прямыми, два астрологических события, которые обещают много действий! Подробнее читайте в вашем личном гороскопе.

Гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака:

Овен (20 марта–18 апреля)

Импульс наступает 23-го числа. Крупный прорыв наступает 27-го числа.

Зимние посиделки заставят вас быть в движении. Солнце, Меркурий и Плутон гарантируют, что ваш социальный календарь будет заполнен интересными событиями. Плюс, Венера в вашем знаке 4-го числа помещает вас в список обязательных приглашений для всех. 9-го числа отлично подходит для любой деятельности, требующей дисциплины. У вас есть выносливость и воля, чтобы свернуть горы в этот день. Полнолуние 12-го числа накладывает счастливое очарование на вашу романтическую жизнь, открывая потенциал встретить «того самого» или решиться на более глубокие отношения с нынешним увлечением. Доверьтесь своему сердцу сейчас, потому что оно знает, что лучше.

Телец (19 апреля–19 мая)

Дайте волю своей креативности 7-го числа. Поднимите каблуки 27-го числа.

Признание вашего блеска придет в феврале. Солнце находится высоко в вашей карте вместе с Плутоном и Меркурием. Это трио проливает на вас благоприятный и мощный свет в этом месяце. Гордитесь своими достижениями. Вы заслужили аплодисменты! Желание провести время «для себя» включается, когда ваша правящая планета Венера входит в сектор личной жизни вашей карты 4-го числа. Побалуйте себя сеансами в спа-салоне, которые успокоят ваш дух и сохранят равновесие. 7-е число идеально подходит для творческих начинаний. Занимайтесь искусством, украшайте свое окружение или испеките что-нибудь вкусненькое!

Близнецы (20 мая–19 июня)

Конфликт возможен 10-го числа. Возможности стучатся после 14-го числа.

Февраль начинается с того, что ваша правящая планета Меркурий тусуется с Солнцем и Плутоном в разделе путешествий вашей карты. Если вы хотите объездить весь мир, лучшего времени для вашего мирового турне не найти! Хватайте свой паспорт и отправляйтесь! 4-го числа Юпитер будет в вашем знаке, а Венера порхать в вашу социальную зону, комбинация, которая обещает больше веселья. Зачем сидеть дома, когда есть куда пойти и на кого посмотреть? Просто будьте осторожны с разногласиями с друзьями 10-го числа. В этот день высока вероятность конфликта.

Рак (20 июня–21 июля)

Организуйте свои деньги 12-го числа. Путешествуйте далеко 27-го числа.

Это подходящий месяц для пересмотра финансов. Солнце, Меркурий и Плутон в вашей зоне общих ресурсов создают наилучший фон для обновления бюджета. Даже если вы слишком много потратили за праздники, это космическое трио говорит: вы можете преобразовать свои деньги, немного реорганизовав их. Ваша способность ослеплять высшее руководство на работе усиливается, когда Венера дрейфует в Овне 4-го числа. У вас будет несколько недель, чтобы произвести впечатление на нужных людей и, возможно, получить повышение. Помните, что Марс ретрограден в вашем знаке. Это означает, что вам не нужно быть агрессивным, чтобы добиться успеха.

Лев (22 июля–21 августа)

Возьмите под контроль свое поведение 11-го числа. Соберите налоги 14-го числа.

Солнце, Меркурий и Плутон в вашем партнерском доме означают, что борьба за власть с близкими людьми испытает ваше терпение в этом месяце. Вам нужно будет сообщить о своих потребностях, даже если это покажется вам неудобным. Это лучший способ найти перемирие. Для одиноких Львов февраль требует напористости. Не стесняйтесь делать первый шаг. Венера в Овне 4-го числа открывает возможности для путешествий. Куда вы хотите отправиться? Теперь весь мир у ваших ног. Своенравное отношение 11-го числа может сорвать ваш успех. Держите свое эго под контролем в этот день.

Дева (22 августа–21 сентября)

Вдохновите своих коллег 3-го числа. Проведите ночь дома 12-го числа.

Февраль оказывается блестящим месяцем для вашей работы. Солнце, Меркурий и Плутон ставят вас прямо на руководящую роль. Ваши большие идеи поражают ваших коллег 3-го числа. У вас не возникнет проблем с тем, чтобы довести свою команду до финиша. Хотя ваше сердце принадлежит вашей работе, Венера в Овне 4-го числа добавляет жара в вашу любовную жизнь. Этот транзит гарантирует, что у вас будет много любви, чтобы согреться, пока бушует зима. Идеальная ночь для объятий дома приходится на Полнолуние 12-го числа. Отключитесь от внешнего мира и наслаждайтесь тихим вечером перед пылающим огнем с любимым человеком!

Весы (22 сентября–21 октября)

Любовь улучшится 4-го числа. Возможность работы представится 27-го числа.

Потенциал для большей любви здесь, благодаря присутствию Солнца, Меркурия и Плутона в разделе истинной любви вашей карты. Если вы одиноки, вы можете привлекать остроумных, интересных типов. В партнерстве? Глубокие разговоры могут улучшить даже самые холодные партнерские отношения. Другими словами, любовь на подъеме! Еще хорошие новости: Венера будет в страстном Овне 4-го числа, зажигая искры и привнося жар! 7-е число особенно хорошо для любви, при условии, что вы не стесняетесь заявлять о своих потребностях. Как вы можете видеть, февраль горячий! Полнолуние 12-го числа идеально подходит для ночного отдыха с друзьями. Но затем 14-го числа все вернется к рутине, когда Меркурий войдет в ваш рабочий сектор 14-го числа.

Скорпион (22 октября–20 ноября)

Ваша карьера достигнет пика 12-го числа. Романтика улучшится в День святого Валентина.

Вы более чем счастливы затаиться в любое время года, но особенно сейчас, когда Солнце отдыхает в домашнем секторе вашей карты вместе с Меркурием и Плутоном. Время, потраченное на уборку своего гнезда или приготовление пищи для своей семьи, — это время, потраченное с пользой. Однако вы можете задаться вопросом, возможна ли романтика 1-го числа, когда ярко светит проблеск возможности. Пришло ли время сделать себя доступным? Ваша рабочая обстановка становится дружелюбной, когда Венера переходит в Овна 4-го числа. Если вам приходится проводить восемь часов в день вне дома, этот транзит обещает приятную атмосферу. Полнолуние 12-го числа — момент, определяющий карьеру. Вы можете получить повышение или общественное признание.

Стрелец (21 ноября–20 декабря)

Настоящая любовь возможна после 4-го числа. Начните ремонт дома 27-го числа.

Три планеты в вашем доме коротких поездок в начале февраля отправляют вас в дорогу на три недели. Вы любите путешествовать, так что это не проблема, даже если это по делам, а не по удовольствиям. Но это не значит, что вы отказываетесь от веселья! Как только Венера вальсирует в часть истинной любви вашей карты 4-го числа, будьте готовы к волне романтических возможностей. В тот же день ваша правящая планета, Юпитер, становится прямой, создавая возможности для глубоких, душевных связей. Может ли это быть зеленым светом, чтобы остепениться? Возможно. Полнолуние 12-го числа идеально подходит для дальнего тура. Если вам нужны зимние каникулы, хватайте паспорт и отправляйтесь в самое теплое место, которое вы сможете найти.

Козерог (21 декабря–19 января)

Вас не остановить 9-го числа. Отправьтесь в короткую поездку 27-го числа.

Февраль — идеальный месяц, чтобы привести в порядок свои финансы. Денежная часть вашей карты занята Солнцем, Меркурием и Плутоном, поскольку месяц начинается, динамичное трио для финансовых преобразований. Семейная гармония гарантирована, когда Венера переключает передачи 4-го числа. Даже самые сложные отношения могут оттаять в этом месяце, если вы готовы бросить в них любовь. Это становится еще проще, когда Марс останавливается прямо 23-го числа. Конфликты с близкими могут достичь быстрого перемирия, как только это произойдет. 9-е число благословляет вас «отношением к делу», которое помогает вам легко преодолевать личные и профессиональные препятствия.

Водолей (20 января–18 февраля)

Дружба напряженная 10 и 11 числа. Принимайте решения об отношениях 12 числа.

Солнце в вашем знаке сигнализирует, что это ваш сезон. Добавьте Меркурий и Плутон, и вы окажетесь в позиции силы в этом месяце. Вы можете ставить цели, производить фурор или вскружить всем головы. Венера в Овне 4-го числа переключает ваше внимание на романтику. Это супер кокетливая энергия. Если вы одиноки, ваша игра будет сильной в течение нескольких недель! Юпитер, прямой в секторе истинной любви вашей карты 4-го числа, увеличивает вашу удачу в любви. Разыграйте свои карты правильно, и вы, возможно, найдете ту самую! Друзья оказываются ненадежными 10-го и 11-го числа. Лучше не искать благосклонности в эти дни.

Рыбы (19 февраля–19 марта)

Избавьтесь от вредных привычек 12-го числа. Потратьтесь на новую одежду 27-го числа.

Это время года всегда застает вас в режиме гибернации из-за расположения Солнца в разделе интроспекции вашей карты. Конечно, вы также можете винить холодную погоду! В любом случае, февраль начинается на тихой ноте. У вас возникнет соблазн побаловать себя 4-го числа, когда Венера плавно перейдет в вашу денежную зону. Ваша правящая планета, Юпитер, также останавливается в этот день, давая вам красный свет, чтобы раскошелиться на обустройство своего гнезда. Бросьте вредные привычки, когда Полнолуние наступит 12-го числа. Неделя 14-го числа застанет Меркурий и Солнце, образующие линию конга в вашем знаке, сигнализируя о начале сезона Рыб!

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