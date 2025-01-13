Россияне вечером 29 апреля атаковали Одессу, в частности, был нанесен удар по зданию, которое в народе прозвали "замком Гарри Поттера", а также – "замком Кивалова".

Среди раненых также был бывший нардеп и ректор Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов.

Как видно на видео, которое публивовали в сети, крыша "Замка Гарри Поттера" практически полностью сгорела.

замок Гарри Поттера

Как сообщала изданию "Думская" спикер областного управления ГСЧС Марина Аверина, пожар во Дворце студентов Одесской юридической академии распространился на 600 кв.м. В здании погиб один человек.

Одесские телеграм-каналы сообщают, что "Замок Кивалова" почти восстановили после апрельского прилёта.

замок Гарри Поттера

Появилось видео, как сейчас выглядит "Замок Гарри Поттера" в Одессе.

Ранее сообщалось, что в декабре "Укрзализныця" выпустила два модернизированных электропоезда в Одессе.

На маршрутах Одесса – Каролино-Бугаз и Одесса – Раздельная будет курсировать модернизированный электропоезд.

Как сообщили в "Укрзализныци", что поезд оборудован всем необходимым для комфортных и безопасных поездок, в том числе пандусами, инклюзивными туалетами и специальными местами для лиц с инвалидностью, креплениями для велосипедов, портами для зарядки гаджетов и не только.

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