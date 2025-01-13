Россияне вечером 29 апреля атаковали Одессу, в частности, был нанесен удар по зданию, которое в народе прозвали "замком Гарри Поттера", а также – "замком Кивалова".
Среди раненых также был бывший нардеп и ректор Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов.
Как видно на видео, которое публивовали в сети, крыша "Замка Гарри Поттера" практически полностью сгорела.
Как сообщала изданию "Думская" спикер областного управления ГСЧС Марина Аверина, пожар во Дворце студентов Одесской юридической академии распространился на 600 кв.м. В здании погиб один человек.
Одесские телеграм-каналы сообщают, что "Замок Кивалова" почти восстановили после апрельского прилёта.
Появилось видео, как сейчас выглядит "Замок Гарри Поттера" в Одессе.
Ранее сообщалось, что в декабре "Укрзализныця" выпустила два модернизированных электропоезда в Одессе.
На маршрутах Одесса – Каролино-Бугаз и Одесса – Раздельная будет курсировать модернизированный электропоезд.
Как сообщили в "Укрзализныци", что поезд оборудован всем необходимым для комфортных и безопасных поездок, в том числе пандусами, инклюзивными туалетами и специальными местами для лиц с инвалидностью, креплениями для велосипедов, портами для зарядки гаджетов и не только.
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