Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 13 января, узнайте, какой будет этот понедельник.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Одессе 13 января и рассказали, ждать ли осадков в этот день.

В Одессе и области весь день 13 января будет прохладно. В Одессе погода 13 января будет пасмурно, солнце не будет появляться в небе.

"Ясной погодой нас этот день не порадует - в Одессе тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду на 13 января.

Ветер ночью и днем ожидается западный и северо-западный до 5,4 м/с.

Температура ночью в Одессе 13 января будет от -1 до 0 °С, днем воздух прогреется до +2°С.

Ранее сообщалось, что во второй декаде января 2025 антициклон сосредоточится в Центральной Европе, поэтому холодная погода еще на некоторое время останется с украинцами.

Январь 2025 года принесет в Украине сильные морозы, метели и сильные ветры.

Согласно прогнозам синоптиков, первая декада месяца начнется с резкого похолодания, которое накроет северо-западную часть Европы и постепенно распространится на Украину.

В последней декаде месяца после 20 января температура в Украине немного повысится, поскольку западные ветры принесут более влажные и более теплые воздушные массы из Северной Атлантики.

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