Украинцам рассказали, какую денежную помощь могут получить ВПЛ в Одессе и кто имеет право на выплаты.

Благотворительный фонд начал регистрацию на получение разовой выплаты для внутренне перемещенных лиц, которые недавно приехали в Одессу.

Об этом сообщили на официальной странице фонда "Наследие" в Facebook.

Чтобы получить выплаты необходимо соответствовать критериям.

Кто имеет право на получение денежной помощи в Одессе?

Благотворительный фонд "Наследие" будет оказывать денежную помощь в Одессе внутренне перемещенным лицам, покинувшим территорию боевых действий и имеющим справку, зарегистрированную в Одессе не раньше 1 ноября 2025 года.

Приоритет в получении выплат будет предоставляться уязвимым категориям, в их числе, пенсионеры, люди с инвалидностью и неполные семьи с детьми.

Сумма разовой выплаты в данный момент не известна.

Зарегистрироваться для получения денежной помощи в Одессе от благотворительного фонда можно во вторник и четверг с 10:00 до 13:00, для получения более детальной информации можно обратиться по телефону: 0983686513.

Ранее сообщалось, что в Одессе исполком принял решении о новых тарифах на услуги платной парковки транспортных средств.

Так, с 1 января в Одессе вырастут тарифы на платную парковку, час подорожает на 10 гривен.

С 1 января 2025 года тариф на услуги платной парковки транспортных средств будет составлять 30 гривен в час.

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