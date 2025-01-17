Благотворительный фонд начал регистрацию на получение разовой выплаты для внутренне перемещенных лиц, которые недавно приехали в Одессу.
Об этом сообщили на официальной странице фонда "Наследие" в Facebook.
Чтобы получить выплаты необходимо соответствовать критериям.
Кто имеет право на получение денежной помощи в Одессе?
Благотворительный фонд "Наследие" будет оказывать денежную помощь в Одессе внутренне перемещенным лицам, покинувшим территорию боевых действий и имеющим справку, зарегистрированную в Одессе не раньше 1 ноября 2025 года.
Приоритет в получении выплат будет предоставляться уязвимым категориям, в их числе, пенсионеры, люди с инвалидностью и неполные семьи с детьми.
Сумма разовой выплаты в данный момент не известна.
Зарегистрироваться для получения денежной помощи в Одессе от благотворительного фонда можно во вторник и четверг с 10:00 до 13:00, для получения более детальной информации можно обратиться по телефону: 0983686513.
Ранее сообщалось, что в Одессе исполком принял решении о новых тарифах на услуги платной парковки транспортных средств.
Так, с 1 января в Одессе вырастут тарифы на платную парковку, час подорожает на 10 гривен.
С 1 января 2025 года тариф на услуги платной парковки транспортных средств будет составлять 30 гривен в час.
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