Украинцам рассказали, сколько стоит самый дорогой эспрессо в Украине, а именно в Одессе.

Средняя цена чашки эспрессо в Украине в 2024 году достигла 31 гривны - это на 11% дороже, чем в 2023 году, тогда ее стоимость составляла 28 гривен.

В целом, с начала полномасштабной войны эспрессо подорожало в 1,7 раза, то есть с 19 гривен в 2021 году до 33 гривен в конце 2024 года.

В конце декабря, как и годом ранее, самый дорогой эспрессо в Украине был в Одесской области.

Одна чашка кофе стоила 40 гривен, таким образом цена на кофе в Одессе за год выросла на 20%.

На втором месте Львовская область — 39 гривен за чашку.

Третье место заняла Волынская область, там порция эспрессо стоит 37 гривен.

Самый дешевый кофе можно выпить в Хмельницкой и Сумской областях, где его цена составляет до 31 гривны.

В Харьковской области стоимость порции эспрессо не изменилась и составляет 34 гривны.

Источник: Опендатабот.

Напомним, что в Одессе с 1 января изменились некоторые тарифы, которые относятся к организации услуг и регулировании экономических аспектов.

Тарифы на платную парковку в Одессе также выросли, украинцам рассказали, на как изменилась стоимость.

В Одессе исполком принял решении о новых тарифох на услуги платной парковки транспортных средств.

Так, с 1 января в Одессе вырастут тарифы на платную парковку, час подорожает на 10 гривен.

С 1 января 2025 года тариф на услуги платной парковки транспортных средств будет составлять 30 гривен в час.

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