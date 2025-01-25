Украинцы снова сталкиваются с изменением цен на куриные яйца и подсолнечное масло; мы рассказали, в каком супермаркете купить эти базовые продукты будет наиболее выгодно для вашего кошелька.

В Украине в январе 2025 наблюдаются заметные колебания цен на основные продукты питания, в частности куриные яйца и подсолнечное масло.

По данным ресурса Волна, цены на яйца значительно снизились, в то время как масло в основном подорожало.

Согласно мониторингу в крупных торговых сетях, яйца категории «Наседка» (10 штук) подешевели на 32%, с 78,40 до 53,20 гривен. Другие марки яиц также показали тенденцию к удешевлению. К примеру, упаковка яиц «Ясенсвит» (10 штук) упала в цене с 78,06 до 74,60 гривен. Цены на большие упаковки этой марки также снизились: упаковка с 18 штук подешевела со 135,09 до 122,80 гривен, а упаковка с 30 штук – с 235,90 до 199,90 гривен.

В противоположность яйцам цены на подсолнечное масло продемонстрировали незначительный рост. Масло бренда «Олейна» подорожало с 65,87 до 67,62 грн за упаковку 850 мл, тогда как «Щедрый Дар» наоборот немного подешевел – с 73,46 до 73,23 грн.

Ранее Politeka писала, что в начале 2025 г. в украинских супермаркетах произошли изменения цен на основные продукты питания. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом "Минфин". Хлеб и подсолнечное масло подорожали, в то время как куриные яйца продемонстрировали заметное удешевление.

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