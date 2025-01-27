По состоянию на январь 2025 цены на подсолнечник на внутреннем рынке Украины продолжают расти.

Как сообщает портал Tripoli.land, средняя стоимость одной тонны достигла 23998 грн. Это на 300-400 грн больше по сравнению с началом месяца, когда цена составила около 23829 грн.

За последние дни наблюдается постепенное удорожание, и цена достигла максимального уровня. Такое повышение стоимости подсолнечника объясняется низким предложением культуры на рынке и активными закупками переработчиков.

Украина, безусловно, является крупнейшим производителем подсолнечника в мире, и этот сектор играет важную роль в аграрной экономике страны, однако цены на масличную культуру всегда подчиняются влиянию различных факторов.

Аграрный сектор и урожай: прогнозы и реалии

Украинские аграрии также показывают хорошие результаты в сборе урожая. Так, по итогам 2024 года Херсонская область собрала более 360 тысяч тонн подсолнечника – это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме того, аграрии засеяли значительные площади озимыми зерновыми и рапсом — 85,8 тысяч гектаров и 18,2 тысяч гектаров соответственно, что создает положительную основу для хороших результатов в следующих сезонах.

Таким образом, цены на подсолнечник в 2025 году продолжают расти, и это результат нескольких факторов, среди которых, кроме спроса, важную роль играют условия урожая и состояние рынка.

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