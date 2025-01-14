Какой будет погода в Одессе 15 января, синоптики составили свежий прогноз.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 15 января, узнайте, каким будет этот день.

Погода днем в Одессе и области будет солнечной, с самого утра на небе не будет облаков, и солнце будет в небе весь день и до вечера.

По всей Украине, в том числе в Одессе и области синоптики в этот день прогнозируют солнечную погоду.

В Одессе и области весь день 15 января будет облачно с прояснениями.

"Весь день небо в Одессе будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду на 15 января.

Ветер юго-западный до 2,4 м/с. Температура ночью будет мороз до -3°С, днем воздух прогреется до +3° С.

Ранее сообщалось, что 2024 год стал самым теплым в истории Киева за все время метеорологических наблюдений.

Как сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, среднегодовая температура в столице составила +11,4 °С, что на 2,4 °С достигло климатической нормы.

За последний год было зафиксировано 52 температурных рекорда, больше всего — в апреле (13) и июле (14). Холоднее всего было 9 января (-15,8 °С), а самое холодное — 16 июля (+36,0 °С).

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