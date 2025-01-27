Лунный посевной календарь на 2025 год незаменим для любого огородника, он подскажет самые плодородные дни года для различных посевов.

Лунный посевной календарь на февраль 2025 года также предупредит о датах, когда лучше отложить любую работу.

Календарь огородника учитывает фазу Луны и знак Зодиака, в котором находится спутник.

Наблюдение за луной было основополагающим занятием для различных культур на протяжении всей истории.

Лунный календарь на февраль 2025 года выделяется фазами, идеально совпадающими с различными астрономическими и природными событиями, и его влияние можно наблюдать в сельскохозяйственной, духовной и повседневной деятельности.

Лунный календарь — это не только астрономический инструмент, но и руководство по восстановлению связи с естественными ритмами нашей окружающей среды.

Планируя действия синхронно с фазами Луны, мы можем оптимизировать результаты и настроить себя на циклы природы.

В конце зимы уже пора готовиться к посевам - осмотреть и замочить семена, подготовить черенки и саженцы деревьев, заготавливать субстрат.

Лунный посевной календарь на февраль 2025 года:

Новолуние - 1-3 февраля;

Полнолуние - 15 февраля;

Ростная Луна - 4-15, 17-28 февраля.

Благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни в феврале 2025:

благоприятные – 5-7, 20-22 февраля;

неблагоприятные - 1-2, 16, 27-28 февраля;

нейтральные – все остальные даты растущей Луны.

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