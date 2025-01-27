Скидка на оплату коммунальных услуг будет выплачиваться по заявлению родственника, фактически проживающего по адресу, где предоставляются льготы.

Правительство Украины в конце 2024 г. внедрило важные изменения относительно льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Теперь семьи льготников, попавших в плен или пропавших без вести при особых условиях, имеют право на скидку.

Нововведение Кабмина: кто имеет право

Кабинет Министров Украины уточнил процедуру предоставления льгот для находящихся в Реестре лиц, имеющих право на льготы. Если льготник попал в плен или признан без вести пропавшим, помощь можно переназначить на другого члена семьи.

Скидка на оплату коммунальных услуг будет выплачиваться по заявлению родственника, фактически проживающего по адресу, где предоставляются льготы.

Как оформить льготы

Для получения помощи необходимо предоставить следующие документы:

заявление в произвольной форме;

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Подать документы можно несколькими способами:

лично : в сервисном центре ПФУ, в исполнительном органе соответствующего общества или центре предоставления административных услуг;

онлайн : через портал электронных услуг ПФУ;

почтой : по адресу органа ПФУ.

Когда поступают выплаты

После обращения членов семьи льготника выплаты начнут начислять со следующего месяца. Средства будут перечисляться на банковскую карту заявителя.

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