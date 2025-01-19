Внутренне перемещенные лица в Одессе имеют право на помощь государства и другие льготы.
Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) общественная организация «ВПЛ Украины» бесплатно предоставляет очки для дальнозоркости, с плюсовыми диоптриями.
Бесплатные очки в Одессе могут выдать попавшим в сложную ситуацию пенсионерам (нужно пенсионное удостоверение).
Перед тем, как бесплатно получить очки в Одессе, стоит позвонить по телефону, чтобы уточнить, есть ли очки в наличии.
В некоторых пунктах принимает офтальмолог, который проверит зрение и выпишет рецепт на очки.
Где и как в Одессе бесплатно получить очки:
Адрес и номер телефона: Одесса, Бочарова, 28 (099) 06-54-038.
Также бесплатно получить очки в других городах Украины:
Днепр, Святослава Храброго, 35, (099) 32-75-982.
Кривой Рог, героев АТО, тридцатая, (098) 63-09-057.
Каменское, пр. Свободы, 2/1, (067) 87-56-515.
Апостолово , Ветеранов, 2, (067) 63-04-588.
Киев, Олимпия Галика, 75-б, (066) 600-77-88.
Белая Церковь, Героев Небесной сотни, 24, (066) 93-25-143.
Золотоноша, 70, (097) 19-05-193.
Ровно, Соборная, 34, (099) 769-73-43.
Полтава, Соборности, 14, (099) 46-08-751.
Сумы, Покровская пл., 6, (096) 06-79-109.
Кропивницкий, Черновола, 13, (099) 756-21-13.
Ивано-Франковск, Галицкая, 10 (3 этаж), (066) 18-25-154.
Тернополь, Гетьмана Мазепы, 21, (066) 33-06-286.
Харьков: Тракторостроителей, 108, (095) 36-21-909; Чичибабина, 2, (095) 36-21-915.
пгт Краснопавловка, Микрорайон, 16, (095) 36-21-918.
Хмельницкий, Шевченко, 89, (096) 462-09-06.
Очки выдают с понедельника по пятницу – с 10.00 до 16.00, с собой необходимо иметь справку ВПЛ, идентификационный код и паспорт.
Источник: издание «На пенсии».
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