Из-за российской агрессии многие украинцы вынуждены были уехать в более безопасные регионы, в частности, в Одессу.

Внутренне перемещенные лица в Одессе имеют право на помощь государства и другие льготы.

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) общественная организация «ВПЛ Украины» бесплатно предоставляет очки для дальнозоркости, с плюсовыми диоптриями.

Бесплатные очки в Одессе могут выдать попавшим в сложную ситуацию пенсионерам (нужно пенсионное удостоверение).

Перед тем, как бесплатно получить очки в Одессе, стоит позвонить по телефону, чтобы уточнить, есть ли очки в наличии.

В некоторых пунктах принимает офтальмолог, который проверит зрение и выпишет рецепт на очки.

Где и как в Одессе бесплатно получить очки:

Адрес и номер телефона: Одесса, Бочарова, 28 (099) 06-54-038.

Также бесплатно получить очки в других городах Украины:

Днепр, Святослава Храброго, 35, (099) 32-75-982.

Кривой Рог, героев АТО, тридцатая, (098) 63-09-057.

Каменское, пр. Свободы, 2/1, (067) 87-56-515.

Апостолово , Ветеранов, 2, (067) 63-04-588.

Киев, Олимпия Галика, 75-б, (066) 600-77-88.

Белая Церковь, Героев Небесной сотни, 24, (066) 93-25-143.

Золотоноша, 70, (097) 19-05-193.

Ровно, Соборная, 34, (099) 769-73-43.

Полтава, Соборности, 14, (099) 46-08-751.

Сумы, Покровская пл., 6, (096) 06-79-109.

Кропивницкий, Черновола, 13, (099) 756-21-13.

Ивано-Франковск, Галицкая, 10 (3 этаж), (066) 18-25-154.

Тернополь, Гетьмана Мазепы, 21, (066) 33-06-286.

Харьков: Тракторостроителей, 108, (095) 36-21-909; Чичибабина, 2, (095) 36-21-915.

пгт Краснопавловка, Микрорайон, 16, (095) 36-21-918.

Хмельницкий, Шевченко, 89, (096) 462-09-06.

Очки выдают с понедельника по пятницу – с 10.00 до 16.00, с собой необходимо иметь справку ВПЛ, идентификационный код и паспорт.

Источник: издание «На пенсии».

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