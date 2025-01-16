Синоптики дали прогноз погоды в Одессе и области на 17 января, каким будет этот день.

Погода 17 января в Одессе ожидается с переменной облачностью, осадки в этот день не предвидятся.

Погода 17 января в Одессе ожидается с облачная, осадки в этот день не прогнозируются, об этом сообщили на сайте sinoptik.ua.

"В Одессе облачная погода продержится весь день. Без осадков", - прогнозируют синоптики погоду в Одессе 17 января.

Ночная температура в Одессе и области 17 января будет колебаться от +1 до +2 °C, днем воздух прогреется до +3 °C.

Ветер ночью и днем 17 января северо-западный до 4,7 м/с.

Ранее сообщалось, что во второй декаде января 2025 антициклон сосредоточится в Центральной Европе, поэтому холодная погода еще на некоторое время останется с украинцами.

Первая декада месяца начнется с резкого похолодания, которое накроет северо-западную часть Европы и постепенно распространится на Украину.

В последней декаде месяца после 20 января температура в Украине немного повысится, поскольку западные ветры принесут более влажные и более теплые воздушные массы из Северной Атлантики.

Однако на большинстве территории страны январь будет оставаться холодным, со средней температурой, которая будет на уровне нормы, или на 0,5–1,5°C выше нормы на Левобережье.

Последние новости:

Лунный календарь до конца января 2025 года: названы удачные дни для всех дел.

Проблема номер один для ВСУ: военный эксперт рассказал, благодаря чему армия России продвигается на фронте

Армия России атакует Украину группировкой более 600 тысяч военных: эксперт рассказал о ключевых направлениях на фронте