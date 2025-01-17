Подробный прогноз погоды в Одессе на 18 января составили синоптики, узнайте, каким будет этот день.

В Одессе и области 18 января синоптики прогнозируют пасмурную погоду, с утра и до вечера небо будет покрыто облаками.

В Одессе 18 января погода особо не изменится, но синоптики прогнозируют небольшое потепление в этот день, осадки не предвидятся.

"В Одессе нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков", - сообщили синоптики.

Погода в Одессе 18 января будет пасмурной до самого вечера, воздух днем прогреется до +4.

Ночью 18 января температура воздуха ожидается до +2 градусов тепла. Ветер 18 января ночью и днем северо-западный до 4,2 м/с.

Ранее сообщалось, что в Украине, суббота, 18 января пройдет без существенных осадков.

Лишь на севере страны возможен мокрый снег с дождем. Температура ночью -2...+3°C, днем ​​— +2...+7°C.

Воскресенье, 19 января: В завершение недели большинство регионов Украины окажутся под влиянием влажных воздушных масс, которые принесут мокрый снег с дождем.

Кое-где образуется туман, возможно налипание мокрого снега. В то же время, в западных ожидается сухая погода. Температура ночью - -3...+2 °C, днем ​​- -1...+4 °C.

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